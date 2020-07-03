السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 1374 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1374 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 43.929 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 193 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 26.169 حالة .

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13:08ت م

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مسقط 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 1374 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 43.929 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 193 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 26.169 حالة .// انتهى //13:08ت م0040

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