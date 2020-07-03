

موسكو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6718 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 667.883 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.859 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغت 437.893 حالة .

// انتهى //

11:36ت م

0028



موسكو 12 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 03 يوليو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6718 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 176 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 667.883 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.859 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت بلغت 437.893 حالة .// انتهى //11:36ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / روسيا تسجل 6718 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.