شكرا لقرائتكم خبر عن «الهدي والأضاحي» يبدأ استقبال الطلبات إلكترونياً لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي" عن البدء في استقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري، مع استمرار الصدقات والفدية والعقيقة طوال العام. وأوضح أن تنفيذ عملية الشراء عبر موقع المشروع http://adahi.org .

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