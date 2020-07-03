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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين رؤساء جدد لخمس جامعات.
وجاءت الأسماء على النحو التالي: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، والدكتور ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.
من جهته، بارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لرؤساء الجامعات الجدد الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.وزارة التعليم
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 12:17 AM
صدرت موافقة المقام السامي الكريم بتعيين رؤساء جدد لخمس جامعات.
وجاءت الأسماء على النحو التالي: الدكتور ممدوح بن ثنيان آل سعود رئيساً للجامعة الإسلامية، والدكتور محمد الشايع رئيساً لجامعة الجوف، والدكتور ليلك الصفدي رئيساً للجامعة الإلكترونية، والدكتور يوسف عسيري رئيساً لجامعة الطائف، والدكتور محمد صفحي رئيساً لجامعة بيشة.
من جهته، بارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لرؤساء الجامعات الجدد الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.
، تعيين رؤساء جدد لخمس جامعات ،
المصدر : الخليج 365
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