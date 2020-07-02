بالأسماء.. موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنّأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء في 5 جامعات على مستوى المملكة.

وقال وزير التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات”.

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وأضاف أن رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم هم: د. ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د. محمد الشايع (الجوف)، د. ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د. يوسف عسيري (الطائف)، د. محمد صفحي (بيشة)، سائلًا الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.

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