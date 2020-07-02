- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم بالأسماء.. موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالأسماء.. موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
هنّأ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم، رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم بعد صدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء في 5 جامعات على مستوى المملكة.
وقال وزير التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “أبارك للزملاء الثقة الكريمة بصدور موافقة المقام السامي الكريم بتعيينهم رؤساء للجامعات”.
وأضاف أن رؤساء الجامعات الذين تم تعيينهم هم: د. ممدوح بن ثنيان آل سعود (الجامعة الإسلامية)، د. محمد الشايع (الجوف)، د. ليلك الصفدي (الإلكترونية)، د. يوسف عسيري (الطائف)، د. محمد صفحي (بيشة)، سائلًا الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته”.
وزير التعليم: كورونا أعاد ترتيب الأولويات وبناء توجهات جديدة للتعليم عن بُعد
وزير التعليم يوجه الهيئة الإدارية بالمدارس الثانوية للعودة للعملجديد الأخبار
المزيد
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. موافقة المقام السامي على تعيين 5 رؤساء للجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.