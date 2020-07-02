وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

وأضافت وزارة الدفاع أنه يجب على المتقدمين الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم، وذلك من خلال زيارة بوابة القبول الموحد ( https://tajnid.mod.gov.sa/ ) .

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