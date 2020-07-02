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شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول للوظائف العسكرية
من رتبة جندي إلى رتبة رقيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.
وأضافت وزارة الدفاع أنه يجب على المتقدمين الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم، وذلك من خلال زيارة بوابة القبول الموحد ( https://tajnid.mod.gov.sa/ ) .جديد الأخبار
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