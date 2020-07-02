الأرصاد عن طقس الجمعة: سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكوين السحب الرعدية الممطرة على (4) مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد: تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (نجران، ومرتفعات جازان، وعسير)؛ تمتد إلى الباحة. فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 10 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما الموج فسيكون متوسطًا إلى مائج .

Advertisements

وفي الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 12 و35 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الجمعة:

اقرأ أيضًا:

طقس الأحد.. استمرار هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة على 10 مناطق