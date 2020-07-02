بالفيديو.. تعرف على أعراض مرض كاواساكي ومدى ارتباطه بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد بن يحيى الحربي رئيس اللجنة المركزية لداء السكري بوزارة الصحة، أن مرض كاواساكي هو استجابة مفرطة من الجسم لأي دخيل خارجي مثل الفيروسات وغيرها، مشيرًا إلى أن قوة مناعة الجسم قد لا تقضي على الفيروس الذي يؤثر على خلايا الجسم مثل الشعيرات الدموية البسيطة.

وأضاف الحربي، في مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الخميس، أن الحالة تكون استجابة مفرطة للجهاز المناعي في الجسم تؤدي إلى هذه المتلازمة، ومن أعراضها حرارة مرتفعة لمدة أكثر من 5 أيام لا تستجيب لخافضات الحرارة ولا للمضادات الحيوية، ويصاحبها طفح جلدي مثل احمرار شديد جدًّا للسان، واحمرار في العين، وألم متنقل في المفاصل، وتقشر بالأصابع.

وأكد رئيس اللجنة المركزية لداء السكري، أن مشكلة كاواساكي أنه يؤثر على الشعيرات الدموية المغذية للقلب فتتأثر عضلة القلب، وتحدث مضاعفات شديدة جدًّا، مضيفًا أن كل الفيروسات من الممكن أن تؤدي إلى كاواساكي.

Advertisements

واستكمل أنه تم رصد بعض الحالات في إيطاليا ونشرتها مجلة لانسيت لأطفال فوق 10 سنوات، وهذا ما يطلق عليه متلازمة كاواساكي غير النموذجية، وللأسف لم يستجيبوا للعلاج، مشيرًا إلى أن اعتقاد أو فكرة واحتمال أن يكون هناك ربط بين فيروس كورونا وكاواساكي.

وكانت وزارة الصحة، كشفت، اليوم الخميس، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 197608، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 137669، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1752 حالة. أما على مدى الأربع والعشرين ساعةً الماضية، فتم تسجيل 54 حالة وفاة، و4909 حالات تعافٍ.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 3383 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1752