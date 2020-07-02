أخبار السعودية اليوم.. 11 مبادرة شملها الأمر السامي لدعم القطاع الخاص.. وتوضيح من «حساب المواطن» بعد «الضريبة المضافة»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث مدَّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عددًا من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، وحدد حساب المواطن موقفه من قيمة التعويض في الدفعات الجديدة، تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع يوليو الجاري، وإلى التفاصيل:

بالأسماء.. 11 مبادرة حكومية شملها الأمر السامي لدعم القطاع الخاص والاقتصاد

مدَّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، عددًا من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

بأمر سامٍ.. الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهرًا إضافيًّا

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهرًا إضافيًّا، ونص الأمر السامي (الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، بتمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين).

«حساب المواطن» يعلِّق على قيمة التعويض بعد تطبيق «الضريبة المضافة»

أوضح برنامج حساب المواطن، موقفه من قيمة التعويض في الدفعات الجديدة، تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ مطلع يوليو الجاري، وذلك ردًا على استفسار من مواطن، حول وجود زيادة في دفعة يوليو تزامنًا مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

«الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. والرياض تتصدر بـ379 حالة

تصدرت مدينة الرياض أعداد إصابات كورونا، مسجلة 397 حالة، من أصل 3383 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة، وتم تسجيل 277 حالة في الهفوف، و271 في مكة المكرمة، و181 في القطيفن و179 في المدينة المنورة، و164 في كل من: الطائف وجدة، و158 في خميس مشيط، و149 في المبرز، و141 في الدمام.

وزارة الصحة: تسجيل 3383 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1752

سجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 197608، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 137669، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1752 حالة، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة، و4909 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الزكاة والدخل: تمديد 4 مبادرات.. وتأجيل إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الخميس، تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص التي أطلقتها في شهر مارس الماضي؛ وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وزير المالية: سنعلن مدة الدعم وشروطه والأنشطة المستحقة خلال 10 أيام

أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان؛ تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند).

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هيئة النقل العام تعلن أسماء 15 منشأة لتأجير السيارات فئة «أ»

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، قائمة منشآت تأجير السيارات فئة (أ)، المصنفة من قبل الهيئة، وأوردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أسماء الشركات: «أبوذياب، أريج الخليج، الأفضل، بدجت السعودية، ثريفتي هرتز،Al Jazirah، شركة حسين، شركة ذيب لتأجير السيارات، روتانا لتأجير السيارات، الجميع لتأجير السيارات، الفارس لتأجير السيارات، لومي، المفتاح، هلا العربية، وشركة الوفاق لتأجير السيارات».

«مؤسسة النقد» تحذر من شركات الفوركس غير المرخصة.. وطرق خداع المستخدمين

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) من شركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.

وزارة الصحة: 4 أدوات للتخسيس والابتعاد عن الفئات الأكثر تأثرًا بكورونا

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بتقديمها 4 أدوات عبر موقعها الإلكتروني لاحتساب السعرات الحرارية، من شأنها المساعدة في خسارة الوزن حتى لا تكون ضمن الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، وهي (الفحص الطبي، حساب الوزن المثالي، احتساب الخطوات، حساب السعرات الحرارية).

رسميًّا.. تأجيل إجراءات إيقاف الخدمات عن غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة

تم اليوم رسميًّا تمديد مدة مبادرة «تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على أموال المكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي» (شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها، وفق الأمر السامي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد عدد من المبادرات الحكومية؛ لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

مديرية الجوازات تشترط سريان هوية مقيم عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن سريان هوية مقيم يعد شرطًا عند إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، وتفرض غرامة مقدارها ألف ريال حال عدم المغادرة بعد فترة صلاحية التأشيرة (60 يومًا).

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