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2020-07-02 سحب رعدية وغبار على 5 مناطق غدًا.. والأحساء الأعلى حرارة أبها تسجل أدنى درجة حرارة 20 مئوية متابعات الخليج 365 - الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقلبات جوية على عدة مناطق يوم غدٍ الجمعة بمشيئة الله. Advertisements ومن المتوقع استمرار فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة. كما توقعت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية. أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الجمعة، فتسجل الإحساء 46 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 20 درجة كأقل درجة حرارة في المملكة. طقس اليوم غير مستقر وأمطار رعدية على 4 مناطق الأمطار ترسم لوحة رائعة بمنتزه المربع والحبلة وتجذب السياح بأحد رفيدة جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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