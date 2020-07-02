مدينة محظوظة بالسعودية.. كرات ثلج في يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 2 يوليو 2020 08:22 مساءً - ‏4 ساعات مضت أخبار السعودية 91 زيارة

تعرضت محافظة خميس مشيط بعسير في السعودية لهطول البرد اليوم الخميس، بأحجام كبيرة.

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وقالت صحف محلية إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

بينما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

