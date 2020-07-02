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سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".هزة أرضية زلزال
زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
08:55 PM
لم ترد تقارير بعد عن الأضرار
سجلت السلطات المعنية برصد الزلازل في المكسيك زلزالًا شدته 5.5 درجة في العاصمة مكسيكو سيتي، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى اهتزاز المباني في وسط المدينة.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء زلزال؛ وفقاً لـ"رويترز".
، زلزال بقوة 5.5 يهز العاصمة المكسيكية ،
المصدر : الخليج 365
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