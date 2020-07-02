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قبضت الشرطة الكندية على رجل مسلح صباح اليوم (الخميس)؛ بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية؛ حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي لم يكن موجودًا في مسكنه في ذلك الوقت.
وأوضحت الشرطة في حسابها على "تويتر" أن القبض على المسلح لم يسفر عن وقوع أي حادث، وهو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويقيم "ترودو" وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول؛ وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث، وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانًا.
القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكنديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-02
قبضت الشرطة الكندية على رجل مسلح صباح اليوم (الخميس)؛ بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية؛ حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي لم يكن موجودًا في مسكنه في ذلك الوقت.
وأوضحت الشرطة في حسابها على "تويتر" أن القبض على المسلح لم يسفر عن وقوع أي حادث، وهو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويقيم "ترودو" وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول؛ وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث، وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانًا.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
06:51 PM
أودع الحجز ويخضع للاستجواب
قبضت الشرطة الكندية على رجل مسلح صباح اليوم (الخميس)؛ بعدما دخل منطقة في أوتاوا تتمتع بخصوصية؛ حيث يقيم رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي لم يكن موجودًا في مسكنه في ذلك الوقت.
وأوضحت الشرطة في حسابها على "تويتر" أن القبض على المسلح لم يسفر عن وقوع أي حادث، وهو الآن في الحجز ويخضع للاستجواب؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويقيم "ترودو" وأفراد عائلته في منزل كبير ضمن مجمع ريدو هول؛ وهو مقر الإقامة الرئيسي للحاكمة العامة جولي باييت الممثلة الرسمية للملكة إليزابيث، وتبلغ مساحة ريدو هول 88 فدانًا.
، القبض على مسلح قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الكندي ،
المصدر : الخليج 365
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