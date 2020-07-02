منطقة عسير تسجل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس عن تسجيل 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدن ومحافظات منطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة بمنطقة عسير سجلت في محافظة خميس مشيط بواقع ١٥٨ إصابة، ومدينة أبها ٨١ إصابة، ومحافظة بيشة ٣ إصابات، ومحافظة محايل عسير ٩٦ إصابة، ومحافظة رجال ألمع إصابتين، ومحافظة المجاردة ٦ إصابات، ومحافظة النماص ٣٣ إصابة، ومحافظة ظهران الجنوب ٤ إصابات، ومركز بللسمر ١٢ إصابة، ومحافظة أحد رفيدة ٢١ إصابة، ومركز البشاير ٥ إصابات، محافظة سبت العلاية ٥ إصابات، ومحافظة تنومة ٤ إصابات، ومحافظة سراة عبيدة ١١ إصابات، ومركز المضة إصابة واحدة، ومركز الحرجة إصابتين، ومحافظة تثليث ١٠ إصابات، ومحافظة وادي بن هشبل ١٠ إصابات، ومحافظة تنومة ٤ إصابات، ومحافظة الحرجة إصابتين، ومركز البشاير ٥ إصابات، ومركز القحمة إصابة واحدة.

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وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٨٣٧٥ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٣٤٥٥ حالة، وبلغ عدد الوفيات ١٧ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٤٩٠٣ حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن تسجيل (٣٣٨٣) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى (١٩٧,٦٠٨) إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي (١٣٧,٦٦٩) حالة، وبلغ عدد الوفيات (١٧٥٢) حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة (٥٨,١٨٧) حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة (٢٢٨٧) حالة.

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