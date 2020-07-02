ضبط 12 مخالفة لنظام العمل في معارض السيارات بالرياض

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع وزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل في تنفيذ مجموعة من الحملات خلال هذا الأسبوع على معارض السيارات.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 مخالفة للمادة 39 تخص نظام العمل والإقامة وجميع المخالفين هم من العمالة المنزلية والسائقين، الذين يعملون لحسابهم الخاص داخل المعارض والبعض على غير الكفالة.

وقال مدير قسم التفتيش بمكتب عمل الرياض بدر العتيبي، إن هذه الحملات مستمرة بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وأكد العتيبي أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا، مهيبًا بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة؛ للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.