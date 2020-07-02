«الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.. والرياض تتصدر بـ379 حالة

تصدرت مدينة الرياض أعداد إصابات كورونا، مسجلة 397 حالة، من أصل 3383 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوزارة الصحة.

وتم تسجيل 277 حالة في الهفوف، و271 في مكة المكرمة، و181 في القطيفن و179 في المدينة المنورة، و164 في كل من: الطائف وجدة، و158 في خميس مشيط، و149 في المبرز، و141 في الدمام.

و134 في بريدة، و96 في محايل عسير، و88 في حائل، و81 في أبها، و75 في الخبر، 48 في حفر الباطن، و45 في نجران، 33 في النماص، و32 في عنيزة، و30 في كل من: الدلم ووادي الدواسر، و24 في الجبيل، و23 في المذنب، و22 في شرورة، و21 في كل من: أحد رفيدة وساجر.

و19 في كل من الظهران والبدائع، و18 في المجمعة، و17 في كل من: الجفر والنعيرية، و16 في تبوك، و15 في الليث و13 في بقيق، و12 في كل من: بللسمر وبقعاء.

و11 في كل من: ينبع والبكيرية وسراة عبيدة، و10 في كل من: وادي بن هشبل وتثليث وضرماء و9 في كل من: الباحة ومهد الذهب وعيون الجواء وجازان وصامطة.

و8 في كل من: الرس وصفوى وحوطة سدير، و7 في كل من: العيون والدرعية وحوطة بني تميم، و6 في كل من: تربة والمجاردة وعريعرة وبيش واحد المسارحة وعفيف.

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و5 في كل من: المخواة وبلجرشي والأسياح والقنفذة والبشائر وسبت العلاية ومليجة وحبونا وليلى والسليل، و4 في كل من: الخرمة وظهران الجنوب وتنومة وخليص ويدمة والارطاوية والخرج و3 في كل من: العلا والزلفي والكامل والعيدابي والعارضة والموسم والشنان وبيشة .

وتم تسجيل حالتي إصابة في كل من: القرى والحناكية وخيبر ورنية والحرجة ورجال ألمع وسلوى والحائط والدوادمي ومرات ورماح وتمير وثادق وووثيلان.

وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: العقيق والسحن وابوعريش والقويعية والمندق وميسان وشقراء وقلوة والمضة وضمد والنبهانية والقحمة وفيفاء وضرية وقرية العليا وصبيا وقصيباء والغزالة وخباش وعقلة الصقور والسليمي والمزاحمية.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 197608، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 137669، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1752 حالة، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة، و4909 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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