منها وقف حساب المستخدم.. «أبشر» ترد على أهم الاستفسارات خلال أسبوع

أصدرت منصة أبشر، خلال أسبوع، عددًا من التوضيحات الهامة تتعلق بصلاحية الإقامة وموعد وطريقة وشروط تجديدها.

جاء ذلك أثناء رد منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على أسئلة وجهها بعض المستخدمين.

وقف حساب المستخدم المسجل

وأوضحت منصة أبشر، أنه يتم إيقاف حساب المستخدم المسجل لديها بعد مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وردَّت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي الموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، على سؤال أحد المستخدمين حول ما إذا كان حساب أبشر يتوقف عندما يتم أخذ تأشيرة الخروج النهائي أم يتوقف بعد السفر ومغادرة البلاد، أم لا يتوقف ولو تم الخروج النهائي والسفر والإقامة سارية، مؤكدةً أنه يتم إيقاف الحساب بعد مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي.

وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» مجموعة من أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة، وكان منها استفسار عن إمكانية الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، وكذلك تسجيل المواليد، بجانب استفسارات تتعلق بالوثائق المفقودة.

صلاحية الإقامة وموعد وطريقة تجديدها

ويمكن لملايين الوافدين والمقيمين بالمملكة، الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، عبر منصة أبشر من الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدة انتهائها، والوقت اللازم لتجديدها.

حيث أتاحت المديرية العامة للجوازات، عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، تيسيرًا عليهم ولتسهيل الإجراءات؛ منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، وطريقة تجديدها عبر منصة أبشر؛ وذلك في خطوات بسيطة يمكن إجراؤها من الهاتف الذكي، وهي كالتالي:

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الجوازات (من هنا).

- يجب على المقيم أو الكفيل، تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، أو رقم الهوية وكلمة المرور، ورمز التحقق.

- قم بالضغط على خيار الاستعلامات الإلكترونية.

- اختر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة.

- أدخل رقم الإقامة ورمز التحقق واضغط على استعلام.

شروط تجديد هوية مقيم عبر منصة أبشر

كما فعَّلت المديرية العامة للجوازات، إمكانية قيام المقيمين بتجديد إقامة هوية مقيم عبر منصة أبشر؛ وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة لتجديد الإقامة، التي تتمثل في:

- تسديد رسوم تجديد الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت.

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- ألا يكون العامل مسجلًا متغيبًا عن العمل.

- سداد المخالفات المرورية المسجلة إن وجدت.

- وجود بصمة وصورة للعامل لدى المديرية العامة للجوازات.

- وجود بصمة وصورة للتابعين الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة لدى المديرية العامة للجوازات.

- أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم أثناء التجديد صالحًا وساريًا.

- ضرورة وجود المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقِّي

وأوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقِّي لدى المستفيدين، محددةً خطوات تقديم طلب استرجاع المبلغ، من خلال:

• الدخول على حساب الشخص في منصة أبشر.

• اختيار أيقونة «خدماتي».

• اختيار «الخدمات العامة».

• النقر على «الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي».

وأشارت منصة أبشر إلى أنه يمكن طلب استرجاع الرصيد المتبقي من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيًّا أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني «آمر» عبر الرقم 199099.

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