هيئات إسلامية: قرار السعودية بخفض عدد الحجاج تتويج لدورها في حماية ضيوف الرحمن

ثمن رؤساء هيئات ومنظمات إسلامية بدول العالم، قرار المملكة إقامة فريضة الحج بعدد محدود جدًّا من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات، لافتين إلى أن القرار تأكيد لمضي المملكة في العمل على مصلحة المسلمين والتصدي لكل ما قد يؤذيهم، ومنه وباء «كورونا المستجد».

وفي هذا الإطار، أكد رئيس «منظمة أهل السنة والجماعة» بباكستان الشيخ محمد أحمد اللدهيانوي، أن «القرار من الأخذ بالأسباب الوقائية من الوباء. وقد اتفق الفقهاء على جواز ترك الحج عند خوف الطريق، بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان؛ لذلك فإن الأمراض الوبائية تعد من الأعذار المباحة لترك الحج والعمرة».

ومن جانبه، أشاد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين بالفلبين الشيخ عبدالهادي بن الشهيد جوماندر، بالقرار، واصفًا إياه بـ«السديد المعتدل، المتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية والسنة النبوية والفطرة السليمة، ومع العقول الرشيدة»، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتوافق مع توصيات الأنظمة الصحية العالمية للحد من انتشار هذا الوباء.

Advertisements

في ذات الإطار، أيد الأمين العام لـ«منظمة إنسان العالمية للتنمية البشرية» بالسودان الشيخ إبراهيم عبدالحميد محمد بالقرار، مؤكدًا توافقه مع قاعدة الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة أخف الضررين، قائلًا: «إن الناظر ربما يرى تعطيل شعيرة الحج، لكن هذا القرار فيه مراعاة لأخف الضررين، كما فيه رعاية للأنفس وحماية لمصالحها».

بدوره، قال رئيس «المنظمة الإسلامية للجنوب الإفريقي» بجنوب إفريقيا الشيخ عمران أساني، إن القرار استند إلى نصوص الشريعة في وجوب حفظ البلد الحرام؛ عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يورد ممرض على مصح)، كما أن في هذا القرار حفظ للنفوس وهي من الضروريات الخمس».

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: تسجيل 3383 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1752