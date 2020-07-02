العواد يشكر القيادة على الأمر الملكي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان

رفع رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الهيئة، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات.

ونشرت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بيانًا عبَّر من خلاله الدكتور العواد عن بالغ الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في تأدية الهيئة الرسالة المنوطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيدًا لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز.

وأكد الدكتور العواد أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الكريمة –حفظه الله– على تعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس، هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشَغْلِها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وستكون عونًا –بإذن الله– لتحقيق ما يصبو إليه لخدمة هذا الوطن الغالي، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا ويزيدها أمنًا ورخاء وازدهارًا في ظل القيادة الرشيدة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وقد تم تسمية الأعضاء المجدد لهم والمعينين في مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة وهم: الأعضاء المتفرغون

الأستاذ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، والدكتورة آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، والدكتورة الجوهرة بنت فهد بن عبدالله الزامل، والدكتورة خلود بنت راشد بن حمد الكثيري، والأستاذ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان، والدكتورة سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، والأستاذة سلمى بنت عبدالله بن حسن آل ربيع، والدكتورة شريفة بنت راجح بن عبدالله الراجح، والأستاذة ضحى بنت علوي محمد آل إبراهيم، والدكتور عبد العزيز بن حمد قاعد القاعد، والأستاذ عبدالرحمن بن مرعي بن يحيى الشبرقي، والدكتور غفون بن سالم بن مسعود اليامي، والأستاذ محمد بن حسن بن محمد النجيدي، والدكتور مشاري بن عبدالرحمن بن محمد النعيم، والدكتور ناصر بن محمد بن مرضي المهيزع، والدكتورة هند بنت خالد بن محمد خليفة، والدكتورة هند بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، والأستاذ وليد بن صالح بن أحمد اليحيى.

Advertisements

الأعضاء غير المتفرغين:

الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ، والدكتور طلال بن سليمان بن خلف الحربي، والأستاذ عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة، والأستاذة لمى بنت أحمد بن محمد غزاوي، والأستاذة منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، والدكتورة مها بنت خالد بن محمد الميمان، والأستاذنقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، والدكتورة نورة بنت مزيد بن سليمان العمرو.

اقرأ أيضًا:

أمر سامٍ: تمديد مبادرات حكومية لتخفيف آثار كورونا بالقطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية

بأمر سامٍ.. الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم شهرًا إضافيًّا