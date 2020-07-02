شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ولادة لأمهات مصابات بكورونا في مستشفى أحد العام والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في مجمع مستشفى أحد العام بالمدينة المنورة أنه تم ولله الحمد ولادة أكثر من 25 طفل وطفلة لأمهات مصابات بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) .

حيث تمكن الفريق الطبي ولله الحمد من إجراء عمليات الولادة للأمهات وفق برتوكول طبي وإجراءات طبية وصحية مشددة في ظل أزمة جائحة كورونا ، حيث تم ولادتهم ومن بينهم من هم دون 9 أشهر وجمعيهم تم وضعهم في قسم الحضانة لعمل التحاليل الطبية وتم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا وقد غادر جميع المواليد الحضانة وهم بحالة صحية جيدة ورضاعة طبيعية ونمو طبيعي ولله الحمد.

ودعت صحة المدينة المنورة كافة المواطنين والمقيمين لمن لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد بضرورة مراجعة "عيادات تطمن" في المراكز الصحية بأحياء النصر والخالدية والدعيثه ، وكذلك لمن لديهم الرغبة في الاطمئنان على صحتهم ومن حولهم وليس لديهم أعراض التسجيل والحصول على موعد لعمل الفحص الطبي في مركز الفحص الموسع "تأكد" من خلال تطبيق صحتي ، متمنية للجميع الصحة والسلامة .