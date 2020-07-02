شكرا لقرائتكم خبر عن ضجيج في السعودية بعد ظهور "عطر" بجانب ولي العهد محمد بن سلمان في إحدى الصور.. يعقبها موجة شراء غير معهودة ونفاذ من الأسواق ( المفاجأة في سعره ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الخميس ، ٠٢ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٢٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

اشترى سعوديون كميات كبيرة من عطر مفضل ظهر بجانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إحدى الصور.

وبعد وقت قصير من نشر الصورة نفدت جميع الكميات الخاصة بهذا العطر من المتاجر الإلكترونية والأسواق.

والعبوة كانت بحجم 100 مليجرام، ويبلغ سعرها في المتاجر العالمية قرابة 240 دولارًا ما يعادل سعرها 904 ريال سعودي، من ماركة لافرينشي من جيرلان، وهو من العطور الكلاسيكية المنعشة مع لمحات تابلية بصورة أنيقة، وهو مقارب لعطر ديور سوفاج، كما أظهرت الصورة عبوة مكملات غذائية ويرجح أنها “فيتامين دي”.

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من جانبه قال المغرد الأكاديمي فهد البقمي إن العطر من فئة الحمضيات الكلاسيكية جداً وأقرب عطر له هو عطر ديور سوفاج 1966 المعروف جداً فيه لمحات منه وبنفس الخط تقريباً.

ونشر حساب “العطور” تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: “سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، ذائقته كلاسيكية بحتة، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين”.