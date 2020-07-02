

كانبيرا 11 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 02 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتوره ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها أن الحكومة الأسترالية تدعم حل الدولتين، حل تعيش فيه إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليًا.

وحثت الوزيرة جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال التي من الممكن أن تقوض مساعي التوصل إلى حل الدولتين، بما في ذلك أعمال العنف والإرهاب من ضمنها الاعتداء على المدنيين وأيضا مصادرة الأراضي والهدم والنشاط الاستيطاني.

وأضافت الوزيرة باين أن الحكومة الأسترالية تتابع بقلق الخطط الإسرائيلية المحتملة أحادية الجانب لضم أراض في الضفة الغربية.

وأردفت وزيرة الخارجية الأسترالية في البيان "التركيز يجب أن يكون على العودة إلى مفاوضات مباشرة وحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل ترتيب سلام دائم ومرن في أقرب وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي/ أستراليا تعبر عن قلقها من خطط إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية وتؤكد على دعمها لحل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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