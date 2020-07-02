السعودية اليوم / إصابات كورونا تتجاوز 100 ألف في كولومبيا



بوجوتا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 102 ألف وتسع حالات، منها 54941 حالة نشطة. وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة.

وشهد الأربعاء أيضا تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة إذ بلغت 4163 حالة جديدة.

وكان رئيس بلدية العاصمة بوجوتا قد قال في مطلع الأسبوع إن المدينة ينبغي أن تستعد لتشديد إجراءات العزل العام مع بلوغ وحدات الرعاية المركزة 70 % من طاقتها الاستيعابية، لكنه استبعد تشديد الإجراءات بعدما وفرت الحكومة الاتحادية المئات من أجهزة التنفس الصناعي الإضافية.

// انتهى //

03:53ت م

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بوجوتا 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واستجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كولومبيا 100 ألف اليوم مع استمرار إجراءات العزل العام.وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 102 ألف وتسع حالات، منها 54941 حالة نشطة. وبلغ عدد الوفيات 3470 حالة.وشهد الأربعاء أيضا تسجيل أكبر عدد من الإصابات اليومية المؤكدة إذ بلغت 4163 حالة جديدة.وكان رئيس بلدية العاصمة بوجوتا قد قال في مطلع الأسبوع إن المدينة ينبغي أن تستعد لتشديد إجراءات العزل العام مع بلوغ وحدات الرعاية المركزة 70 % من طاقتها الاستيعابية، لكنه استبعد تشديد الإجراءات بعدما وفرت الحكومة الاتحادية المئات من أجهزة التنفس الصناعي الإضافية.// انتهى //03:53ت م0282

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