الخضيري يحذر من تجار الوهم: خلطات أودت بحياة الناس وتروج للمستحيل

2020-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر د. فهد الخضيري، من خطورة الانخداع ببعض الخلطات والتركيبات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “أتعجب من انخداع البعض ببائعي الوهم وتجار الخلطات التي أودت بحياة أناس أو سببت فشلًا تامًّا للكلى أو الكبد!”.

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وأضاف: “جهات حكومية وعلماء أبحاث يحذّرون من تجار بيع الخلطات سواء علاج الكلى بلبان حوجري أو غيره.. وللأسف لا يزال بيع الوهم مستمرًّا! وبالذات هذه الأيام، وحتى المستحيل يبيعون له خلطة.. فلا تنخدع بهم.

وتابع الخضيري: “لا صحة لإمكانية إطالة العمر أو إعادة العمر الجيني إلى 16 بدلًا من عمرك الحالي 37، وهذا ضرب من الخيال العلمي النظري والفرضيات التي يستحيل تطبيقها (ومثلها انتقال جسدك بالهواء/ النانو)”.

وختم د. الخضيري بقوله: طبعًا لن يتوقف تجار الطاقة والتكسب عبر بيع الوهم ولو بالدخول في ما يزعمون أنه علم طبي أو تحوير جيني.

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