البرازيل ترفع حظر خدمة المدفوعات الرقمية من WhatsApp

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت هيئة الرقابة البرازيلية لمكافحة الاحتكار Cade، إنها ألغت قرارها السابق الخاص بحظر خدمة المدفوعات الرقمية من تطبيق WhatsApp المملوك لفيسبوك بالشراكة مع شركة سيلو Cielo، أكبر مشغل لبطاقات الائتمان والخصم في البرازيل.

وهيئة الرقابة البرازيلية هي وكالة تابعة للحكومة، أهدافها المعلنة هي توجيه وفحص ومنع الاحتكار أو إساءة استخدام القوة الاقتصادية.

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وبحسب موقع pymnts فإن الهيئة قالت إن المعلومات الأولية التي قدمتها شركة فيسبوك وشركة سيلو أشارت إلى أن اتفاقهما لا يحد من الصفقات الجديدة مع المنافسين، ولا يقلل من اختيار المستهلكين.

وقال متحدث باسم WhatsApp في بيان: نحن سعداء بأن هيئة الرقابة البرازيلية تصرفت بسرعة لرفع قيودها على خدمة المدفوعات الرقمية، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع السلطات البرازيلية لاستعادة الخدمة قريبًا والسماح لجميع مستخدمي التطبيق في البرازيل بإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة أو إجراء عمليتي الشراء والبيع.

هل تعود خدمة المدفوعات الرقمية من WhatsApp ؟

وعلى الرغم من قرار هيئة الرقابة البرازيلية، فإنه من غير المرجح أن تعود الخدمة في وقت قريب؛ لأن البنك المركزي البرازيلي أصدر قرارًا منفصلًا عن الهيئة بمنعها الأسبوع الماضي بسبب مشكلات تتعلق بـ شركتي فيزا وماستر كارد.

وقال البنك المركزي إنها اتخذت القرار للتأكد من أن الخدمة لن تضر بنظام المدفوعات الخاص بالبرازيل من حيث المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات.

ويُذكر أن WhatsApp يمتلك أكثر من 120 مليون مستخدم في البرازيل التي تعد ثاني أكبر سوق له بعد الهند.