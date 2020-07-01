تعيين هذال العتيبي رئيسًا للجامعة الإسلامية الدولية في إسلام آباد

2020-07-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت باكستان تعيين الدكتور السعودي هذال بن حمود العتيبي رئيسًا جديدًا للجامعة الإسلامية الدولية إسلام آباد، ليحل محل الدكتور أحمد يوسف الدريويش.

وجاء تعيين الدكتور العتيبي بموافقة مجلس أمناء الجامعة بالإجماع برئاسة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي رئيس الجامعة.

وقال الرئيس عارف علوي إن الجامعة هي مركز كبير للعلم، لا توفر التعليم الحديث فحسب، بل تقدم أيضًا مساهمة أكبر في تثقيف الطلاب حول الشريعة والتاريخ الإسلامي وحضارته.

وأعرب علوي عن تقديره للتعاون الذي قدمته المملكة والبنك الإسلامي للتنمية في تطوير الجامعة، كما شكر جامعة الأزهر في مصر لإرسال 30 معلماً وتحمل مسؤولياتهم المالية.

Advertisements

الدكتور العتيبي في سطور:

وحصل الأستاذ الدكتور العتيبي على دكتوراه في علم النفس الإيجابي في مكان العمل، وعلم النفس التمايزي من جامعة مدريد في إسبانيا، وهو أيضًا عضو في الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، والجمعية الإسبانية لعلم النفس، كما أنه عضو في المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير.

وشغل منصب عميد شؤون المعاهد في الخارج بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، كما شغل منصب رئيس قسم علم النفس، ورئيس لجنة الدراسات العليا في الجامعة.

وقد عمل أيضًا كمستشار بدوام كامل في وزارة التعليم العالي في المملكة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للمنح الدراسية الخارجية، وعمل كرئيس للجنة الجودة بقسم علم النفس، بالإضافة إلى كونه مستشار تدريب في الموارد البشرية وعضو في لجان المناهج، بحسب صحيفة The Express Tribune.

ويُذكر أن الجامعة الإسلامية الدولية في إسلام آباد تعد أكبر جامعة أسهمت في تعليم المجتمع الباكستاني، وتأسست بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها المملكة، ماليزيا، جزر المالديف، وباكستان وغيرها، وتُدرِس الجامعة ليس فقط العلوم الإسلامية بل كذلك العلوم الاجتماعية والعلمية الأخرى.

فيديو.. اللحظات الأخيرة المؤلمة للطائرة الباكستانية المنكوبة