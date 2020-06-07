، 5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أتاحت وزارة الصحة خمسة مراكز صحية بمكة المكرّمة، تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.
وتستقبل المراكز الخمسة التي تحوي عيادات "تطمن" التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف على كل مَن يشعر بأعراض كورونا ولا يتطلب الكشف حجز موعد مسبق.
والمراكز الخمسة، هي: مركز صحي الخالدية، المنصور، شرائع المجاهدين، حداء، أبو عروة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة عيادات "تطمن" وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وبدأت بمناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله قريباً.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441 08:46 AM
تعمل على مدار الساعة ضمن عيادات "تطمن".. وقريباً ستكون بباقي المملكة
أتاحت وزارة الصحة خمسة مراكز صحية بمكة المكرّمة، تعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع، ومخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد دون موعد مسبق.
وتستقبل المراكز الخمسة التي تحوي عيادات "تطمن" التي أطلقتها وزارة الصحة للكشف على كل مَن يشعر بأعراض كورونا ولا يتطلب الكشف حجز موعد مسبق.
والمراكز الخمسة، هي: مركز صحي الخالدية، المنصور، شرائع المجاهدين، حداء، أبو عروة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت إتاحة عيادات "تطمن" وهي مخصصة لكل مَن يشعر بأعراض كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع، وبدأت بمناطق عدة، وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله قريباً.
، 5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مراكز صحية بمكة للكشف عن كورونا دون موعد مسبق.. تعرَّف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.