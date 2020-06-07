مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان الإعلامي الشاب علي حكمي

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): شيعت عائلة وأقارب وأصدقاء، أمس السبت، جثمان الإعلامي الشاب علي حكمي، بمحافظة بيش. شيعت عائلة وأقارب وأصدقاء، أمس السبت، جثمان الإعلامي الشاب علي حكمي، بمحافظة بيش. ووثقت صور لحظات تشييع الجثمان والصلاة ومن ثم دفنه في المقبرة، بعد صلاة العصر. وحضر عدد قليل من المشيعين، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا. وتوفى حكمي مساء الجمعة عندما كان يسبح في البحر في منطقة شاطئ جزيرة المرجان في حادثة مفاجئة شكلت صدمةً لعائلته وأصدقائه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements

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