شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: «سيتم التوسع في عيادات تطمن خلال يومين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اخصيص عيادات "تطمن" لمن تظهر عليهم أعراض فيروس علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على اخصيص عيادات "تطمن" لمن تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "حرصا على صحة كل من هم على أرض وطننا الغالي.دشنا اليوم عيادات تطمن وهي مخصصة لمن يشعرون بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة وسيتم التوسع فيها خلال اليومين القادمين. اقرأ أيضا:

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