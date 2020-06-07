إجلاء سكان مناطق ساحل لويزيانا قبل عاصفة استوائية

2020-06-07

متابعات الخليج 365 ـ الرياض:

أجلت السلطات في ولاية لويزيانا الأميركية، السبت 6 حزيران/يونيو الجاري، السكان من منطقة الساحل وعمال المنصات النفطية البحرية، تحسبًا لوصول العاصفة الاستوائية “كريستوبال”.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إنه “من المتوقع أن تشتد العاصفة كريستوبال المصحوبة برياح سرعتها 85 كم قليلاً، قبل أن تضرب ساحل لويزيانا في وقت متأخر من يوم غد الأحد”.

وأضاف: “من غير المتوقع أن تتحول العاصفة التي تأتي في وقت مبكر من الموسم إلى إعصار، لكن أمطارها الغزيرة يمكن أن تتسبب في حدوث فيضانات”.

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وصدر أمر ملزم بإخلاء جزيرة “جراند آيل” قبالة ساحل لويزيانا، قبل اشتداد العاصفة، التي يتوقع أن تتسبب في ارتفاع منسوب مياه البحر بمقدار متر ونصف المتر.





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