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طقس الأحد: أمطار رعدية على 8 مناطق
متابعات الخليج 365 ـ الرياض:
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في شأن الأحوال الجوية الأحد 7 حزيران/يونيو 2020؛ أنَّ تكون الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق.
وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنّه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.
وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، ونجران، والمدينة المنورة، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
وفي شأن حالة البحر الأحمر، بيّنت أنَّ الرياح السطحية ستكون شمال غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.
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