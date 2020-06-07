شاهد.. أحد منسوبي الصحة يناشد مجموعة شباب الالتزام بتعليمات «كورونا»

بكلمات أبوية، ناشد أحد منسوبي الصحة، مجموعة من الشباب، الالتزام بإجراءات التباعد وضوابط مواجهة فيروس «كورونا المستجد»؛ وذلك بعد مخالفتهم تلك التعليمات، ولعبهم كرة القدم في أحد الأحياء بجدة.

وعبر مقطع فيديو، قال أحد منسوبي وزارة الصحة: «اتبعوا التعليمات يا جماعة.. نتمنى الالتزام بالتعليمات والذهاب إلى المنازل.. علشان سلامتكم وصحتكم.. نتمنى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وعدم الخروج في التجمعات».

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وأضاف: «عند ضرورة الخروج من المنزل، يجب المحافظة على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والآخر، وارتداء الكمامات».

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