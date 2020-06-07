تجهيز 102 مقر لإجراء الاختبار التحصيلي

وشدد الدكتور السليم على أن الهيئة أخذت على عاتقها تذليل العقبات التي تحول دون إجراء الاختبارات في موعدها، إذ قررت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تسهيل حركة الطلبة الذين لا يمتلكون أجهزة حاسب آلي، سواء من طلاب الضمان الاجتماعي، أو الطلبة الذين لم تتوفر لديهم المتطلبات التقنية، لإجراء الاختبار في المقار المحوسبة.

وبين أن الأصل في اختبارات هذا العام أن تكون عن بعد في المنازل، أما الطلبة الذين لا يملكون أجهزة حاسب آلي ستكون اختباراتهم في المقرات التي أعدتها الهيئة وعددها 102 مقراً موزعة على جميع مناطق المملكة.

وقال مدير إدارة الاختبارات: "نطمئن أبناءنا الطلاب بأننا قمنا باختيار نظام يعالج مشكلات ضعف الإنترنت في المنازل، مشيراً أنه في حال انقطع اتصال الإنترنت أثناء الاختبار فلن يؤثر ذلك على استكمال الاختبارات بكل سهولة ويسر".