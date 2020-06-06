ضبط مصنع لحوم مخالفة للمواصفات بالدمام.. وإحالة المتورّطين للجهات المعنيّة

أعلنت «هيئة الغذاء والدواء»، اليوم السبت، ضبط مصنع لحوم مخالفة للمواصفات بالدمام، وإحالة مسؤوليه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات ضدهم.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الهيئة: رصدت «الغذاء والدواء» في الدمام مصنع لحوم مخالفة للمواصفات، ويخزّن لحومًا معبَّأة مجهولة المصدر، مع ذكر معلومات مغلوطة على البطاقة الغذائية للمنتجات.

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وأكدت الهيئة، أنه «تم ضبط ٨٣١٣٣ كجم من اللحوم، وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنيّة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها».

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