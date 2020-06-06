السعودية للكهرباء: الخدمة تعود تدريجيًّا لمشتركينا في ليلى والأفلاج

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شكرا لقرائتكم السعودية للكهرباء: الخدمة تعود تدريجيًّا لمشتركينا في ليلى والأفلاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعودية للكهرباء: الخدمة تعود تدريجيًّا لمشتركينا في ليلى والأفلاج
متابعات الخليج 365 - الأفلاج
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيًّا لمشتركينا المتأثرين في ليلى والأفلاج.
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن الفرق الميدانية التابعة لها تعمل على إعادة الخدمة لبقية المشتركين المتأثرين بأسرع وقت ممكن، شاكرين للجميع تعاونهم معنا، ومكررين اعتذارنا للجميع.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد تقدمت، اليوم السبت، بالاعتذار للمشتركين في ليلى والأفلاج؛ بسبب الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية.
وقالت الشركة في بيان، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نعتذر لمشتركينا الكرام في ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة”.
وأضافت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها الميدانية باشرت عملية إصلاحه، وجاري إعادة الخدمة لمشتركينا المتأثرين.
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