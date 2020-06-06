، "الأحوال المدنية" تفتح مكاتبها الأحد .. وتؤكد عدم استقبال أي مستفيد دون موعد سابق عبر "أبشر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدَّدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة

أكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عدم استقبال أي مستفيد دون الحصول على موعد سابق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوافرة في منصة "أبشر" تماشيًا مع التدابير الوقائية.

وأوضحت الأحوال المدنية أنها ستبدأ من يوم غد الأحد الموافق 15 شوال 1441هـ استقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم لمكاتبها، وذلك وفق خطة عودة العمل لمقارها كافة، باستثناء مكاتب مدينة مكة المكرمة التي سيتم رفع تعليق الحضور عنها في تاريخ 29 شوال 1441 هـ.

وأشارت إلى أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وشددت على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، مثل إلزامية لبس الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة.فيروس كورونا الجديد الأحوال المدنية