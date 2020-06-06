- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل الأربعاء المقبل، في زيارة طارئة لتحذير إسرائيل من خطورة خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت).
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن "ماس" سيحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا خصوصًا.
من جهتها، أكدت صحيفة "هآرتس" ما ذكرته القناة الـ13، مبينة أن "ماس" سيأتي برسالة تحذير لإسرائيل.
وستتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في 1 يوليو القادم، عشية الموعد الذي طرحه "نتنياهو" للشروع في عملية الضم.وزير الخارجية الألماني
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:27 PM
ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن ابتداءً من يوليو
يصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إسرائيل الأربعاء المقبل، في زيارة طارئة لتحذير إسرائيل من خطورة خططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (السبت).
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن "ماس" سيحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية سيضر بعلاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا خصوصًا.
من جهتها، أكدت صحيفة "هآرتس" ما ذكرته القناة الـ13، مبينة أن "ماس" سيأتي برسالة تحذير لإسرائيل.
وستتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في 1 يوليو القادم، عشية الموعد الذي طرحه "نتنياهو" للشروع في عملية الضم.
، زيارة طارئة .. وزير خارجية ألمانيا يتوجه لإسرائيل لتحذيرها من ضم أجزاء بالضفة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر زيارة طارئة .. وزير خارجية ألمانيا يتوجه لإسرائيل لتحذيرها من ضم أجزاء بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.