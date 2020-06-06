تعرف على الجدول الزمني لتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل

بعد تنفيذ مبادرات تخفيف الأثر المالي
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجدول الزمني لتقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل، وذلك بعد تنفيذ مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مواعيد تقديم إقرارات الزكاة وضريبة الدخل عن العام المالي 2019م-1441هـ.
وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل فإنه في حال كان تاريخ رفع إقرار الزكاة أو ضريبة الدخل من تاريخ 19 مارس 2020م حتى 30 يونيو 2020م فإنّه سيتمّ تمديد الفترة 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق.
أمثلة على تقديم الإقرارات من الهيئة العامة للزكاة والدخل
وأكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه في حال كان تقديم إقرار الزكاة وسدادها في تاريخ 19 مارس 2020م، سيصبح الاستحقاق بتاريخ 19 يونيو 2020م.
ووفقا للهيئة العامة للزكاة والدخل فإنه في حال كان تقديم إقرار ضريبة الدخل وسدادها في تاريخ 13 مايو 2020، سيصبح الاستحقاق في تاريخ 13 أغسطس 2020م.
وردًا على استفسار أحد المغردين، قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر حسابها الرسمي: إنّها ترسل رسائل تذكيرية للمكلفين لرفع إقراراتهم وسداد المستحقات المترتبة عليهم.
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