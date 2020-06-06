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مطار بيشة يستقبل أولى الرحلات بعد استئناف الطيران الداخلي

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نفّذت جميع الإجراءات الوقائية من فيروس

استقبل مطار بيشة اليوم السبت أولى رحلات الطيران والقادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، في ظل تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.

ونفّذت إدارة المطار بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة جميع الإجراءات الوقائية المتخذة في مطارات المملكة.

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وتضمنت تلك الإجراءات الالتزام بالنزول التدريجي للركاب من الطائرة أو الصعود إليها، وتوظيف عديد من التقنيات الحديثة لتوفير تجربة آمنة للمسافر، كالكاميرات الحرارية عند جميع مداخل المغادرة أو القدوم، والالتزام بلبس الكمامات القماشية والطبية، وتوفير مناطق للعزل الصحي.

إضافة إلى الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر، مع وضع الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحثّ على التباعد الجسدي خلال الوجود بالمطار.

إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي.

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