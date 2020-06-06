محمد بن مسعود - الدمام - لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.فيروس كورونا الجديد 06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 10:54 AM Advertisements لتصل إلى 6642 وفاة وقرابة الـ240 ألف إصابة الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبحسب "روسيا اليوم": تصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة. الكلمات المفتاحية ، الهند تسجل أعلى عدد لإصابات كورونا على أساس يومي ،

المصدر : الخليج 365

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