والدفاع المدني يدعو لاتباع الإرشادات والتعليمات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
وأضافت أن الحالة الجوية السابقة تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران -من جانبها- الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة على نجران.. تستمر حتى العاشرة مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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