الحصيني: أمطار متفاوتة الشدة ورياح بمناطق عدة.. خلال ساعات

توقّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة، ورياحًا وغبارًا على مناطق عدة بالمملكة، خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع اليوم السبت وليلة الأحد، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان وشرقها وحائل.

كما أنه من المتوقع هبوب رياح وغبار على أجزاء من الشرقية وغرب وشمال المملكة.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت لطقس اليوم السبت، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف.

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كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف.

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