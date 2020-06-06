إغلاق مسجدين في البكيرية لإصابة مؤذن و2 من المصلين بكورونا

أغلقت إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية، مسجدين، بعد التأكد من إصابة مؤذن المسجد بفيروس كورونا المستجد، كما أغلقت مسجدًا آخر، بعد التأكد من إصابة اثنين من المصلين المقيمين بفيروس كورونا المستجد.

من جهته، قامت بلدية محافظة البكيرية، ممثلة في إدارة الخدمات، عصر الجمعة، بتعقيم وتنظيف المساجد، بعد تأكيد حالات الإصابات فيها.