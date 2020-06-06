النيابة العامة تأمر بالقبض على لاعب دولي سابق قام بإسقاطات تربط إجراءات كورونا في جدة بلقب الدوري

أمرت النيابة العامة، بالقبض على فهد الهريفي، نجم النصر المعتزل واللاعب الدولي السابق، بعد نشره تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قام بحذفها في وقت لاحق.

وقام الهريفي بالتعقيب على تغريدة من حساب وزارة الداخلية تتحدث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، قائلًا: «مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري.. تعودنا الهلال فوق كل شيء حتى لو كانت حياة أو موت».

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي؛ بشأن قيام شخص بالتعصب الرياضي المخالف لعادات مجتمعنا العريقة، وما ذكره من إسقاط تداعيات تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا في محافظة جدة المعلن عنها مؤخرًا لمصلحة نادٍ رياضي في تحقيق الدوري، حسب زعمه.

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وأنه بناءً على المادتين (15، و17) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، والتحقق مما ورد في المنشور محل الرصد، بعد إجراءات البحث والتحرى من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر، بالجميع، بالتحلي بروح الوسطية في الميول الرياضية، ونبذ إثارة التعصب الرياضي المقيت، والمحافظة والعمل على ما يصدر عن أنظمه تصب في مصلحة المجتمع الصحية، واللحمة الوطنية.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه إثارة الكراهية والبغضاء ونشر الشحناء والتعصب، أو التحريض على أنظمة الدولة، التي تصب في مصلحة المجتمع والحفاظ على سلامته وصحته، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، طبقًا للأنظمة ذات العلاقة.