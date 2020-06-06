بالصور.. إخلاء عمارة سكنية عقب اشتعال النيران بإحدى الشقق في «شوقية مكة»

أخلى الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، مبنى كاملًا بحي الشوقية من قاطنيه، احترازيًا، أثناء إخماد حريق اندلع في شقة؛ دون حدوث أي إصابات.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد «محمد بن عثمان القرني»، أن بلاغًا ورد لمركز العمليات الأمنية «911»؛ بشأن اندلاع حريق بشقة بالدور الأول بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار بحي الشوقية.

وأضاف «القرني»، تم الدفع بالفِرَق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة للموقع، ومباشرة الحالة من قِبَل أفراد الإنقاذ والإطفاء، وإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه- احترازيًا- ولم تسجل إصابات، فيما باشر فريق التحقيق عمله لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب «القرني»، بالجميع، ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان، لينذر بوجود حريق، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.