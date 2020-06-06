، وحان وقت الحصاد.. بالفيديو بلقرن تجني خيراتها من القمح والشعير ،

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بدأ المزارعون في محافظة بلقرن بحصاد محصول القمح (البُر) والشعير، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مما انعكس إيجابياً على وفرة في الإنتاج.
وتُسهم الآلات الحديثة "الحرّاثات" و"الحصّادات" في تسهيل وتسريع عملية الحصاد بدلاً من الطرق التقليدية التي كانت تُستخدم قديماً.
ووثق المصور "سعيد القاسمي" مقطع فيديو، ظهر من خلاله المواطنان ضيف الله بن أحمد القرني وهادي بن أحمد القرني، تحدثا فيه عن مراحل حصاد القمح والشعير بمزارع في محافظة بلقرن، حيث أوضحا أن موسم الزراعة والحصاد قديماً كان عبر موسمين ويستخدمون الثيران في عملية الحرث ويواجهون متاعب كثيرة.
وتطرقا إلى دعم حكومة المملكة للمزارعين حديثاً من خلال توفير الآلات الزراعية الحديثة التي سهّلت عملية الزراعة والحصاد.
وتشتهر محافظة بلقرن بإنتاج أجود أنواع القمح "البُر"، الذي يدخل في تحضير الخبز البُر أو الخبز الأسمر بأنواعه، كما يُزرع في بلقرن الذفاء والحلبة.
وحان وقت الحصاد.. بالفيديو بلقرن تجني خيراتها من القمح والشعيرسويد الحارثي الخليج 365 2020-06-06
بدأ المزارعون في محافظة بلقرن بحصاد محصول القمح (البُر) والشعير، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مما انعكس إيجابياً على وفرة في الإنتاج.
وتُسهم الآلات الحديثة "الحرّاثات" و"الحصّادات" في تسهيل وتسريع عملية الحصاد بدلاً من الطرق التقليدية التي كانت تُستخدم قديماً.
ووثق المصور "سعيد القاسمي" مقطع فيديو، ظهر من خلاله المواطنان ضيف الله بن أحمد القرني وهادي بن أحمد القرني، تحدثا فيه عن مراحل حصاد القمح والشعير بمزارع في محافظة بلقرن، حيث أوضحا أن موسم الزراعة والحصاد قديماً كان عبر موسمين ويستخدمون الثيران في عملية الحرث ويواجهون متاعب كثيرة.
وتطرقا إلى دعم حكومة المملكة للمزارعين حديثاً من خلال توفير الآلات الزراعية الحديثة التي سهّلت عملية الزراعة والحصاد.
وتشتهر محافظة بلقرن بإنتاج أجود أنواع القمح "البُر"، الذي يدخل في تحضير الخبز البُر أو الخبز الأسمر بأنواعه، كما يُزرع في بلقرن الذفاء والحلبة.
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:27 AM
"القاسمي" يوثق عمل الآلات الحديثة بدلاً من الطريقة التقليدية
بدأ المزارعون في محافظة بلقرن بحصاد محصول القمح (البُر) والشعير، بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، مما انعكس إيجابياً على وفرة في الإنتاج.
وتُسهم الآلات الحديثة "الحرّاثات" و"الحصّادات" في تسهيل وتسريع عملية الحصاد بدلاً من الطرق التقليدية التي كانت تُستخدم قديماً.
ووثق المصور "سعيد القاسمي" مقطع فيديو، ظهر من خلاله المواطنان ضيف الله بن أحمد القرني وهادي بن أحمد القرني، تحدثا فيه عن مراحل حصاد القمح والشعير بمزارع في محافظة بلقرن، حيث أوضحا أن موسم الزراعة والحصاد قديماً كان عبر موسمين ويستخدمون الثيران في عملية الحرث ويواجهون متاعب كثيرة.
وتطرقا إلى دعم حكومة المملكة للمزارعين حديثاً من خلال توفير الآلات الزراعية الحديثة التي سهّلت عملية الزراعة والحصاد.
وتشتهر محافظة بلقرن بإنتاج أجود أنواع القمح "البُر"، الذي يدخل في تحضير الخبز البُر أو الخبز الأسمر بأنواعه، كما يُزرع في بلقرن الذفاء والحلبة.
، وحان وقت الحصاد.. بالفيديو بلقرن تجني خيراتها من القمح والشعير ،
المصدر : الخليج 365
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