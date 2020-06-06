استشاريون يُجيبون لـ”المواطن”.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

2020-06-06

متابعات الخليج 365 ‏- غيداء راشد التميمي - الرياض

قدم خبراء وأطباء العديد من التوجيهات الهامة للحماية من فيروس كورونا الجديد، بعد إعادة الحياة الطبيعية مرة أخرى في المملكة، سواء بتقليص ساعات منع التجول أو فتح المساجد لصلاة الجمعة والجماعة أو التنقلات بين مناطق المملكة ومدنها.

نصائح للحياة اليومية:

وشدد سعيد البقمي استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية والمناظير التنفسية وعضو لجنة مكافحة وعلاج مرض كوفيد 19 على ضرورة الالتزام بالمحافظة على ارتداء القناع الطبي عند الخروج من المنزل للذهاب للمساجد أو المحلات التجارية، مع غسل اليدين بالطريقة الصحيحة الموصى بها من وزارة الصحة عند لمس الأسطح أو لمس الأشخاص المشتبه بهم.

كما أكد في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي قدر الإمكان عند الخروج من المنزل وعند الوقوف في طوابير المجمعات التجارية ومقرات العمل، بالإضافة إلى عدم مخالطة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو لديهم نقص المناعة أو إصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي.

وطالب البقمي بالابتعاد عن التجمعات بأنواعها سواء كانت عائلية أو غير ذلك والحرص على الأعداد المسموح بها للتجمعات من وزارة الصحة واتباع الإرشادات والتدابير التي تصل من الجهات المعنية باستمرار مع اتباع التوجيهات التي أعلنت عنها الدولة فيما يخص المساجد أو مقرات العمل.

وأيضًا شدد البقمي على ضرورة أخذ جميع الاحتياطات للطلبات وعدم مخالطة مندوبي التوصيل والتخلص من الأكياس البلاستيكية بعد ذلك وغسل اليدين.

توجيهات للعودة إلى العمل:

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من جهته، قال استشاري طب الأسرة إبراهيم الزير في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه يجب الحرص على تعقيم الأجهزة والمكاتب وجهاز البصمة والأبواب ولوحات المفاتيح، مع ضرورة توفير معقم الأيدي و‏إلزام جميع الموظفين ‏بارتداء الكمامات في مقر العمل و‏تكثيف غسل الأيدي خاصةً للموظفين.

ولفت إلى أنه إذا كان العمل يستوجب المخالطة ‏بالعملاء ‏فيجب على العملاء الاهتمام بغسل اليدين‏، مع التقليل من اللقاءات والاجتماعات والدورات التدريبية ‏والابتعاد عن التجمعات و‏استبدالها بأنظمة الاجتماعات عن طريق الاتصالات المرئية، ‏وإذا أمكن تفعيل العمل عن بعد وتجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في العمل بتقسيم فترات الدوام مع وضع مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف عند التعامل مع الآخرين.

وأضاف الزير أنه يجب الاهتمام بتنظيف وتعقيم الأماكن المخصصة للأكل والتأكد من خلوها من الأكواب المكشوفة والمستعملة واستبدالها بذات الاستعمال الواحد، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية تطبيق إجراءات الفحص الأولي عند المداخل من فحص لدرجات الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية وإلزام الموظفين بالمراقبة الذاتية لعلامات وأعراض الفيروس بشكل يومي وأهمية توفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة.

سلوكيات للمحافظة على المناعة:

في سياق متصل، أوصى صالح الدمَّاس، استشاري الأمراض الباطنية والصدرية استشاري زراعة الرئة واضطرابات النوم، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، بالتركيز على السلوكيات والعوامل التي تحافظ على كفاءة الجهاز المناعي خلال فترة وباء كورونا بالحصول على ساعات نوم كافية ومن الأفضل أن تكون في الليل لتتوافق مع ساعة الجسم البيولوجية.

وشدد الدماس على ضرورة الالتزام بنظام غذاء صحي والبعد عن الأغذية المصنعة أو المعالجة واستبدالها بالأطعمة العضوية قدر الإمكان، وأن يكون الغذاء متوازنًا ويحتوي على الاحتياجات الأساسية للجسم، وهو ما يساهم في الحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي.

ونصح الدمَّاس بالمحافظة على ممارسة الرياضة بشكل منتظم للمحافظة على كفاءة الجهاز المناعي والتعرض لضوء الشمس قدر المستطاع للمساعدة على تنظيم الساعة الحيوية (البيولوجية) للجسم والتقليل قدر الإمكان من الضغط النفسي والتوتر والقلق لعدم إضعاف الجهاز المناعي.



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