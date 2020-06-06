شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " توكلنا " بشأن الاعتراض على مخالفة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق " توكلنا " أنه يحق لمن سجلت مخالفة في حقه أثناء سريان منع التجول التقدم باعتراض عبر منصة "أبشر" خلال شهر من وقوع المخالفة، ذلك حال كان خروجه للحالات الطارئة المهددة للحياة.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن بشأن تسجيل مخالفة في حقه بسبب عطل في الجوال.

وقال "توكلنا": "عند الحاجة للخروج للحالات الطارئة المهددة للحياة أثناء منع التجول، وتسجيل مخالفة بحقك من قِبل الجهات المختصة، يحق لك التقدم باعتراض من خلال منصة [أبشر] خلال شهر من وقوع المخالفة".