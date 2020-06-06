شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: «الالتزام بالكمامات يُقلل الإصابات» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من جديد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامات.
وقال وزير الصحة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "الالتزام بالكمامات والتباعد سوف تساهم بشكل كبير في تقليل الاصابات،نريد أن نعمل سوياً بتذكير بعضنا البعض لسلامتنا جميعاً".
وجاء ذلك عقب ارتفاع أ‘داد الإصابات في عدد من المناطق مثل جدة والرياض بسبب الاستهتار بالإجراءات الاحترازية.
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