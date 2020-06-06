شكرا لمتابعة خبر عن " الشؤون الإسلامية ": إيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة يتضمن إيقاف الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدء من صلاة الفجر اليوم السبت.لمدة خمسة عشر يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس. أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لمنسوبي المساجد بمدينة جدة يتضمن إيقاف الجمعة والصلوات الخمس في المساجد بدء من صلاة الفجر اليوم السبت.لمدة خمسة عشر يوماً والاكتفاء برفع الأذان للصلوات الخمس. ويأتي التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية استناداً إلى بيان وزارة الداخلية المشار فيه إلى التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي وتقرر معه إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ومنها إيقاف الصلوات في المساجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " الشؤون الإسلامية ": إيقاف الصلوات بمساجد جدة والاكتفاء برفع الأذان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.